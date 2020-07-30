Общество
Какой сегодня праздник 30 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день дружбы (International Day of Friendship)
Фото pixabay.com
Международный день дружбы (International Day of Friendship), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.
Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общества. Чтобы успешно противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь это дружба, она делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons)
Торговля людьми - это преступление, затрагивающее все страны. Оно процветает в ситуациях, когда верховенство права соблюдается слабо, и у людей нет прав и возможностей. Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый 30 июля, Организация Объединенных Наций призывает к активизации действий по защите жертв и привлечению виновных к ответственности.
Согласно последнему Глобальному докладу о торговле людьми, почти три четверти всех выявленных жертв торговли людьми во всем мире составляют женщины и тридцать процентов - дети. Большинство выявленных жертв торговли людьми используют в целях сексуальной эксплуатации.
Марина Лазоревая
Народный праздник «Марина лазоревая» отмечается 30 июля (по старому стилю - 17 июля). В этот день церковь чествует двух святых - Маргариту Антиохийскую (она же - православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. Другие названия праздника: «Марина с Лазарем», «Огненная Мария», «Зори с лазорями». В народном представлении святая Марина ассоциировалась с большой водой или большим дождем, а преподобный Лазарь - с лазоревыми отблесками молний.
Также сегодня, 30 июля, отмечают такие праздники:
- День памяти великомученицы Марины Антиохийской
- День цветных напитков
- День чизкейка (National Cheesecake Day) в США
- День тестя и свекра (National Father-in-Law Day) в США
- День мучеников революции на Кубе
- День трона в Марокко
- День девиза «На Бога уповаем» (National Motto Day «In God We Trust») в США
- День независимости Вануату
- День мучеников в Южном Судане
Сегодня именины празднуют: Иринарх, Лазарь, Марина, Леонид, Маргарита.
Что происходило 30 июля в прошлые годы
1419 - Пражская дефенестрация (члены городского совета были выброшены через окно разьяренной толпой гуситов) и начало Гуситских войн.
1729 - в Северной Америке основан город Балтиморкрупнейший город американского штата Мэриленд.
1898 - в Москве появилась городская канализация.
1900 - Британское правительство запретило детям работать в шахтах.
1920 - полковник Евгений Коновалец создал Украинскую Военную Организацию (УВО).
1932 - Десятые Олимпийские игры начались в Лос-Анджелесе (ввиду того, что был разгар финансового кризиса многие страны и участники не смогли принять участия в соревнованиях, что вообще удивительно данное событие проигнорировал и президент США Герберт Гувер).
1938 - автомобильный промышленник Генри Форд получил от нацистов Железный крест германского орла.
1948 - в Ливерпуле начала работу первая радиолокационная станция (система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности и геометрических параметров).
1954 - Элвис Пресли дал первые концерты в Мемфисе штат Теннесси.
1984 - мыльная опера «Санта-Барбара» дебютирует на телевидении (американский канал NBC), самый длинный сериал в мире.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 июля. Какие праздники будут завтра?
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