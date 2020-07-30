ФК «Евпатория» не смог получить чемпионский титул досрочно

Матчи 22 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза прошли в среду.

Как сообщила пресс-служба КФС, футбольный клуб «Евпатория» не смог завоевать титул чемпиона досрочно.

«В среду прошли матчи 22 тура чемпионата Премьер-лиги КФС сезона – 2019/20, – говорится в сообщении. – После матчей 22 тура турнирная таблица чемпионата выглядит следующим образом. Лидирует «Евпатория» – 57 очков, далее следуют «Крымтеплица» (41 очко), «Севастополь» (37), «ТСК-Таврия» (33), «Кызылташ» (31), «Океан» (18), «Инкомспорт» (15) и замыкает таблицу «Фаворит-ВД Кафа» (14 очков)».

Центральный матч тура проходил в поселке Аграрное в Симферополе. Молодежненская «Крымтеплица» на своем стадионе принимала лидера чемпионата – ФК «Евпатория». В случае победы евпаторийцы могли досрочно завоевать золотые медали. Однако они прервали серию побед, которая составила 15 матчей кряду, ничьей. Матч завершился со счетом 0:0.

В Феодосии местный «Фаворит-ВД Кафа» уступил бахчисарайскому «Кызылташу», а в Керчи «Океан» не сумел ничего противопоставить гостям из ФК «Севастополь». Матчи завершились со счетом 2:0 в пользу бахчисарайцев и севастопольцев. В поселке Куйбышево Бахчисарайского района ялтинский «Инкомспорт» сыграл с симферопольской «ТСК-Таврия». Игра завершилась ничьей – 2:2.

Матчи 23-го тура чемпионата Премьер-лиги КФС пройдут 2 августа. Сыграют: «Инкомспорт» – «Фаворит-ВД Кафа», «ТСК-Таврия» – «Крымтеплица», «Евпатория» – «Океан» и «Севастополь» – «Кызылташ».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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