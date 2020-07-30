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Происшествия

Феодосиец может лишиться свободы из-за «найденной на рыбалке» марихуаны

16:38 четверг, 30 июля 2020
Феодосия

Полицейские изъяли два пакета с марихуаной у жителя Феодосии, который утверждает, что нашел наркотики во время рыбалки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Со слов подозреваемого, утром он решил сходить на рыбалку. В камышах, как утверждает задержанный, он увидел два больших полиэтиленовых пакета. Развернув пакеты, увидел, что в них находится наркотик растительного происхождения. Пакеты с коноплей забрал себе, чтобы потом самостоятельно использовать наркотик», – говорится в сообщении.

Один из пакетов мужчина спрятал в холодильник, а второй – за кресло. Коноплю, по заверению злоумышленника, он хранил для личного употребления. Обнаруженные у мужчины наркотики правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является марихуаной общей массой более 108 грамм (в пересчете на высушенное вещество). Масса наркотического средства соответствует крупному размеру.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Жителю Феодосии грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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