Единственного коренного севастопольца сняли с выборов губернатора

Отказать в регистрации выдвинутым кандидатами на пост губернатора Севастополя от КПРФ Роману Кияшко и Ивану Соловьеву от партии «Народ против коррупции» — такое решение приняла городская избирательная комиссия.

«Соловьев не подал документы на регистрацию — причина отказа очевидна. У Кияшко все подписи депутатов в его поддержку признаны, они были в достаточном количестве, но собраны в шести муниципальных образованиях. По закону о выборах губернатора Севастополя необходимо собрать подписи не менее чем в восьми муниципальных образованиях»,— пояснили в пресс-службе Севгоризбиркома.

Но малоизвестные в городе кандидаты Ярослав Яковенко (Партия прогресса) и Анастасия Романенко (Демократическая партия России) были зарегистрированы кандидатами в губернаторы Севастополя и поучаствуют в выборах 13 сентября.

Таким образом, проголосовать избиратели смогут за одного из шести претендентов — врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева («Единая Россия»), вице-спикера заксобрания Илью Журавлева (ЛДПР), экс-депутата Госдумы Александра Романовича («Справедливая Россия»), экс-главу горсовета Севастополя Ивана Ермакова («Патриоты России»), Александру Романенко и Ярослава Яковенко.

Кияшко отказ в регистрации считает несправедливым и намерен оспорить его в судебных инстанциях. Он планирует дойти до Верховного суда России и, возможно, до Конституционного суда РФ — «бороться и не опускать руки».

По словам Кияшко, сначала коммунисты не переживали по поводу прохождения муниципального фильтра: в советах Гагаринского и Ленинского муниципалитетов были по два депутата от КПРФ, которые поставили бы свои подписи в поддержку выдвижения Кияшко на выборах.К тому же планировалось, что его поддержат некоторые депутаты от других партий и самовыдвиженцы. Но указанные советы были распущены, кандидат от КПРФ лишился поддержки их депутатов.

«Также команда моего политического оппонента очень жестко административными, финансовыми и где-то незаконными методами полностью выжала два муниципалитета — Качинский и Инкерманский. Собрали там всех депутатов, построили их в ряд и дали четкую команду: ты подписываешь за Развожаева, ты — за Журавлева, ты — за Ермакова, ты — за Романовича и так далее. Поэтому возможности мне подписать хоть какого-то депутата там не оказалось», — рассказал Роман Кияшко в беседе с «Примечаниями».

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