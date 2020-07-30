Договор или война: в Германии порассуждали о решении «водного вопроса» Крыма

фото © Новости Крыма

Немецкое издание Mitteldeutscher Rundfunk проанализировало ситуацию с водой в Крыму и предположило, возможен ли сценарий, по которому Россия пойдет на захват юга Украины ради водообеспечения полуострова.

Заявления о нападении России на Украину в последнее время активно озвучивают в Киеве. Так по словам командующего боевым флотом Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, ВМСУ «готовятся к полномасштабной военной конфронтации» с Россией и потерям во время борьбы за Крым». Главком не исключает, что российские военные попытаются «прорваться» в Херсонскую область, чтобы обеспечить полуостров водой.

Немецкие журналисты констатировали, что большинство инфраструктурных проблем в Крыму Россия решила достаточно быстро. Был проложен энергомост, который позволил обеспечить энергонезависимость полуострова, построен Крымский мост, решивший проблему логистики, построен новый терминал аэропорта. Осталась только водная проблема.

«2020 год стал одним из самых засушливых в истории полуострова, так мало воды в последний раз было 25 лет назад. Питьевой воды пока хватает, но местные власти уже призвали население к экономии. Большие проблемы наблюдаются в сельскохозяйственных регионах на северо-востоке Крыма, куда ранее вода поступала исключительно из Северо-Крымского канала», - подчеркивают немецкие авторы.

При этом подчеркивается, что Россия уже применяет локальные методы решения сложившейся проблемы. Например, аграрии начали применять капельное орошение, для снабжения водой Северо-Крымского канала были пробурены скважины и, якобы рассматривается вариант строительства опреснительной станции в Керчи, но немцы расценивают эти решения временными.

«Россия в средне- и долгосрочной перспективе должна будет начать переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды», - подчеркивают в Германии.

При этом в СМИ предполагают, что жесткая риторика России по вопросам выполнения Украиной Минских соглашений это «метод поднять ставки по вопросу водоснабжения Крыма».

«Означает ли это, что военный конфликт действительно неизбежен? Строительство опреснительной установки в Керчи стоимостью около 600 миллионов евро все же дешевле, чем война, лаконично ответили в Крыму. Но если в последующие годы будет такая же засуха, Москве придется искать постоянное решение проблемы. К этому Киев хотел бы подготовиться уже сейчас», - ставят точку в Mitteldeutscher Rundfunk.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина грозит России военными учениями «в неожиданных местах». В Украине заявили, что готовы провести свои военные учения параллельно с российскими «Кавказ – 2020».

Десятки кораблей и авиация: Россия проводит учения в Черном море. Черноморский флот начал плановые военные учения, в которых участвуют более 20 боевых кораблей, самолеты и вертолеты морской авиации, сообщает пресс-служба ЧФ.

Двое срочников Черноморского флота осуждены за разбой. Военнослужащие Черноморского флота по призыву – ефрейтор и рядовой – признаны судом виновными в совершении разбоя по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Преступление было совершено около 5.30 29 декабря 2019 года.

В Севастополе байкеры хотят устроить шоу с техникой Минобороны России. Российский мотоклуб «Ночные волки» планируют на байк-шоу в Севастополе на площадке у горы Гасфорта показать технику Минобороны России.