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Коронавирус в Крыму

Бывший главный санитарный врач призвал россиян отказаться от турпоездок в Турцию

08:25 четверг, 30 июля 2020

В августе россиянам лучше отказаться от туристических поездок в Турцию, так как отдых может завершится стрессом.

Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» выразил бывший главный санитарный врач РФ и нынешний депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Вместо поездок за рубеж он рекомендовал отдохнуть в Подмосковье. Это необходимо, чтобы вернуться к привычному темпу жизни и уделить внимание работе, поясняет Онищенко. Вместе с тем парламентарий не видит угроз для осуществления деловых поездок в Турцию.

«Не всем нужно море… Так как вернувшиеся приедут к сентябрю, это еще добавит дополнительный стресс. Надо втянуться в привычный для организма ритм, а наверстать с поездками можно потом. Не надо ехать в Турцию. А вот в деловые поездки в Турцию – пожалуйста», - высказался депутат.

Также он обратил внимание, что некоторые страны все еще не открыли авиасообщение с Турцией. Так, Франция в связи с неблагоприятной эпидобстановкой закрыла воздушные границы для 17 стран, в том числе и турецкой стороной. Комментируя возобновление полетов из России в Турцию Онищенко заявил: «Самолеты пусть летают, но без нас».

Как сообщалось, с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты полетят в Лондон, Анкару и Стамбул, а с 10 августа – в Бодрум, Даламан и Анталию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Большинство новых больных коронавирусом в Крыму - туристы из Ялты. В симферопольскую горбольницу №7, которая сейчас функционирует как ковидный госпиталь для всего Крыма, ежедневно доставляют по 12-13 человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

На крымских пляжах нашли еще много разных нарушений. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

Может ли Крым предложить отдых дешевле турецкого. В начале августа цены на отдых в Крыму, Анапе и Сочи пошли на спад. Сравнивая минимальные цены на туры в России, Турции и Танзании, аналитическая служба Ассоциации туристических операторов (АТОР) пришла к выводу, что отечественные курорты предлагают более доступные путевки.

Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия. Фешенебельная гостиница советской и украинской певицы Софии Ротару Villa Sofia, которая расположена на набережной в Ялте, так и не открылась этим летом.

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