Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России назвали сроки начала производства вакцин от коронавируса ● Гостиницы Севастополя не спешат проверяться на коронавирус ● В Севастополе приняли новый порядок въезда и тестирования на коронавирус ● Большинство новых больных коронавирусом в Крыму - туристы из Ялты ● В Севастополе заканчиваются места в инфекционных больницах
Бывший главный санитарный врач призвал россиян отказаться от турпоездок в Турцию
В августе россиянам лучше отказаться от туристических поездок в Турцию, так как отдых может завершится стрессом.
Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» выразил бывший главный санитарный врач РФ и нынешний депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Вместо поездок за рубеж он рекомендовал отдохнуть в Подмосковье. Это необходимо, чтобы вернуться к привычному темпу жизни и уделить внимание работе, поясняет Онищенко. Вместе с тем парламентарий не видит угроз для осуществления деловых поездок в Турцию.
«Не всем нужно море… Так как вернувшиеся приедут к сентябрю, это еще добавит дополнительный стресс. Надо втянуться в привычный для организма ритм, а наверстать с поездками можно потом. Не надо ехать в Турцию. А вот в деловые поездки в Турцию – пожалуйста», - высказался депутат.
Также он обратил внимание, что некоторые страны все еще не открыли авиасообщение с Турцией. Так, Франция в связи с неблагоприятной эпидобстановкой закрыла воздушные границы для 17 стран, в том числе и турецкой стороной. Комментируя возобновление полетов из России в Турцию Онищенко заявил: «Самолеты пусть летают, но без нас».
Как сообщалось, с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты полетят в Лондон, Анкару и Стамбул, а с 10 августа – в Бодрум, Даламан и Анталию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Большинство новых больных коронавирусом в Крыму - туристы из Ялты. В симферопольскую горбольницу №7, которая сейчас функционирует как ковидный госпиталь для всего Крыма, ежедневно доставляют по 12-13 человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.
На крымских пляжах нашли еще много разных нарушений. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.
Может ли Крым предложить отдых дешевле турецкого. В начале августа цены на отдых в Крыму, Анапе и Сочи пошли на спад. Сравнивая минимальные цены на туры в России, Турции и Танзании, аналитическая служба Ассоциации туристических операторов (АТОР) пришла к выводу, что отечественные курорты предлагают более доступные путевки.
Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия. Фешенебельная гостиница советской и украинской певицы Софии Ротару Villa Sofia, которая расположена на набережной в Ялте, так и не открылась этим летом.
Военнослужащего ЧФ задержали по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота, который подозревается в государственной измене.
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса
За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред
В Крыму начинают информационную кампанию о вреде воды из Северо-Крымского канала.
В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами
В акватории Черного моря возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов.
16 часов назад
В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку фото
Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.