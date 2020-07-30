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Происшествия

Бесследно: бронемашину в Керченском проливе так и не нашли

12:07 четверг, 30 июля 2020
Бесследно: бронемашину в Керченском проливе так и не нашли

фото © Андрей Коннов

В Керченском проливе утром 29 июля продолжились поиски затонувшего БРДМ-2. Напомним, что бронемашина утонула 25 июля во время акции «Дорога мужества.

Керченский десант» в память о погибших бойцах Красной армии.

— Погода в Керченском проливе нормализовалась, спасатели с самого утра вышли на воду. На данный момент идет работа по поиску бронемашины, — сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

К поискам привлекли поисковый отряд «ЭПРО» из Тольятти. Директор отряда Станислав Долгов рассказал, что работа ведется тремя лодками.

Ранее в военно-техническом обществе сообщили, что был обследован весь квадрат, в котором произошло затопление бронемашины. Поисковые работы 28 июля продолжались 4,5 часа. Спасатели использовали эхолоты и направляли водолазов, если находили предмет, похожий на машину. Но обнаружить БРДМ-2 до сих пор не удалось, — пишет КП-Крым.

Эксперты предполагают, что БРДМ-2 лежит на дне в перевернутом состоянии, и его сносит течением.

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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