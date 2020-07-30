Аварийный дом в Крыму расселяют через суд

Прокуратура Крыма направила в суд несколько исков с требованием расселить жильцов аварийного дома по улице Мате Залки в Симферополе.

Об этом сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

С жалобой в прокуратуру в марте текущего года обратились сами жильцы. По словам симферопольцев, их дом был признан аварийным еще до 2017 года и попал в региональную адресную программу переселения из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах.

«Вместе с тем на протяжении длительного времени администрацией города не приняты меры по изъятию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, выкупу жилых помещений, переселению граждан из аварийного дома и предоставлению равнозначных жилых помещений жильцам», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Из-за угрозы жизни и безопасности жильцов дома прокурор города направил в суд иск с требованием предоставить горожанам новые благоустроенные квартиры. Один из исков суд уже удовлетворил, остальные пока остаются на рассмотрении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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