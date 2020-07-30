Амброзия захватила значительную часть Крыма

фото © Новости Крыма

В Крыму активно распространяется опасный сорняк амброзия полыннолистная, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомствам, растение паразитирует на площади порядка 330 тысяч га по всему полуострову.

Амброзия наносит вред не только аллергикам, но и земледелию. Своими сильными корнями сорняк угнетает культурные растения. Например, на создание одного килограмма сухого вещества амброзия «забирает» 948 кг воды, что в два раза превышает потребность колосовых зерновых. Кроме того, она выводит из почвы 15,5 кг азота и 1,5 кг фосфора.

«Кроме иссушения и истощения почвы, амброзия затеняет от солнечного света культурные растения, что приводит к резкому снижению, а то и полной потере урожая. На лугах и пастбищах этот сорняк вытесняет кормовые травы и резко снижает их качество», - объяснили эксперты.

В Россельхознадзоре напомнили, что владельцы и арендаторы земельных участков обязаны бороться с опасным сорняком. В противном случае им грозят штрафы. Обычные граждане будут обязаны заплатить от 300 до 500 рублей, должностные лица - от 500 до 1000 рублей, а юридические лица – от 5000 до 10000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму активизировался коричневый мраморный клоп, который уничтожает плодовые и овощные культуры. Из-за его появления в Симферополе и Симферопольском районе уже пришлось установить фитосанитарную карантинную зону.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку. Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.

В Крыму заявили, что нашли способ спасти южнобережные пальмы. Остановить распространение уничтожающих крымские пальмы вредителей возможно только при комплексной обработке растений в регионе.

В Никитском ботсаду расцвели десятки сортов кувшинок. В водоеме Никитского ботанического сада (Ялта) одновременно расцвели 27 сортов кувшинок, сообщает пресс-служба ботсада.

В Крыму захотели установить чипы на всех енотов. Специалисты ветеринарного центра в Феодосии прочипировали енотов, живущих зоопарке Коктебеля, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.