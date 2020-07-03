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Водный кризис

Жителям района в Крыму будут привозить за деньги питьевую воду

17:26 пятница, 3 июля 2020
Белогорск

Установлены тарифы на подвоз питьевой воды на территории населенных пунктов Белогорского района, сообщает пресс-служба Госкомцен Крыма.

Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым установлены тарифы на подвоз питьевой воды на территории населенных пунктов Вишенского сельского поселения Белогорского района, где отсутствует централизованное водоснабжение. Так, в соответствии с решением регулятора, установленная стоимость подвоза питьевой воды для населения на территории сел Вишенное, Белая Скала и Мироновка составит 31,55 руб./куб.м, что соответствует размеру льготного тарифа в соответствии с поручением Главы Республики Крым. Планируется, что подвоз питьевой воды будет осуществляться предприятием согласно заявке и утвержденному администрацией Вишенского сельского поселения графику.

Кроме того, на территории села Украинка Перовского сельского поселения Симферопольского района дополнительно будут обеспечиваться подвозной водой жители двух улиц: Братьев Щегликовых и М. Устимовой, для которых также принят тариф на подвоз питьевой воды в размере 31,55 руб./куб.м.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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