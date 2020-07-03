За лов рыбы в природном парке Крыма браконьеру грозит два года тюрьмы

Пограничники задержали браконьера за вылов рыбы в природном парке «Караларский». В акватории Азовского моря мужчина сетями ловил кефаль, пиленгас, камбалу и сельдь.

Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Нарушителя задержали в акватории бухт, которые являются частью особо охраняемой природной территории «Караларский».

«В результате осмотра у нарушителя обнаружены: сельдь, камбала-глосса, пиленгас, кефаль-лобан. Учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело», - уточнили в ведомстве.

За вылов рыбы в природном парке мужчине грозит либо крупный штраф от трехсот тысяч до полумиллиона рублей, либо тюремный срок до двух лет.

Пограничники напомнили, что в природных парках запрещена рыбная ловля и охота, поэтому перед тем, как отправиться на промысел жителям и гостям полуострова стоит ознакомиться с перечнем особо охраняемых природных территорий республики.

В мае сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали жителя Раздольненского района, который мало того, что нарушил режим самоизоляции, так еще и занимался браконьерством в районе Бакальской бухты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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