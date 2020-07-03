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Коронавирус в Крыму

Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом

09:56 пятница, 3 июля 2020
Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

За 2 июля на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Три случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 1 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 513 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 69 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1759 человек.

Выздоровевших за весь период – 553 человека.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом. По состоянию на утро 2 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Еще один пациент с COVID скончался в Крыму. В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, следует из статистики, опубликованной республиканским минздравом.

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших. За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Крымская санавиация сделала более полусотни вылетов с начала года. Санитарная авиация выполнила в Крыму более полусотни вылетов за пять месяцев этого года и эвакуировала 59 пациентов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму умер еще один пациент с COVID-19

В Крыму умер еще один пациент с COVID-19

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом

Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом

За 2 июля на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

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