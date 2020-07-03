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Происшествия

В Симферополе мужчина в порыве злости облил соседку кипящим гороховым супом

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что по месту ее жительства, в общежитии, ей были причинены телесные повреждения в виде ожога головы, шеи, плеча и лица.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Участковыми отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю установлена личность злоумышленника, по подозрению в совершении преступления задержан 43-летний сосед потерпевшей по общежитию.

Причина произошедшего оказалась банальна и проста – постоянные конфликты между соседями по общежитию за очередность посещения душа, туалета и пользования газовой плитой. Одна из таких ссор закончилась трагично. Задержанный признался, что в ходе конфликта получил от своей оппонентки пощечину, в ответ на это схватил с плиты кипящий гороховый суп и вылил на обидчицу.

У женщины 8 процентов тела в ожогах, а в отношении мужчины отделом дознания ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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