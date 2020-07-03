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Происшествия

В Севастополе при падении машины с обрыва погибла собака

В Севастополе при падении машины с обрыва погибла собака

фото © Автопартнёр.Крым

В салоне сорвавшегося в обрыв под Севастополем «Мерседеса» находилась собака.

Напомним, накануне автомобиль разбился о скалы на мысе Фиолент. Во время падения йоркширский терьер вылетел из машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.

Пес, к сожалению, скончался, уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» не поставила автомобиль на паркинг – машина скатилась со склона и разбилась о скалы. Кто и как ее будет поднимать – пока неизвестно.

«Это уже будет не наша задача, так как погибших и пострадавших <людей> там нет», – сказали в МЧС.

По неподтвержденной информации, сорвавшийся на Фиоленте Mercedes-Benz E200 был взят девушкой в аренду.

Напомним, в июне в Севастополе девушка попала в аварию, спасая котенка. Девушке, в свою очередь, помог росгвардеец младший сержант Алексей Таранченко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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