В Севастополе отменили повышение тарифов на комуслуги из-за коронавируса

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Тарифы на электроэнергию, газ и услуги по вывозу мусора в Севастополе в 2020 году повышать не будут.

Об этом рассказал вице-губернатор города Владимир Базаров.

«В декабре 2019 года у нас был опубликован приказ Департамента городского хозяйства о повышении тарифов на ряд позиций. Предполагалось повышение тарифов на газ, электроэнергию и утилизацию ТКО. В связи с непростой экономической ситуацией, сложившейся из-за коронавируса, было принято решение об отмене этого приказа. С 1 июля тарифы у нас не изменились», – рассказал Базаров.

Напомним, 4 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что договорился с властями России о том, чтобы цены на газ и электроэнергию на полуострове в этом году не повышали.

22 мая «Крымэнерго» предупреждал о росте тарифов с 1 июля.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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