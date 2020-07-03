Происшествия
В Севастополе на переходе лошадь сбила человека
В Ленинском районе Севастополя произошло нестандартное происшествие.
На пешеходном переходе у торгового центра «Океан» пожилого мужчину сбила лошадь.
Кобыла проскакала рысью поперек проспекта Генерала Острякова, не слушаясь бежавшего позади хозяина.
Судя по видео, надвигающаяся сзади лошадь настигла переходящего дорогу мужчину врасплох. Он попытался было отбежать в сторону, но в итоге был повален на землю.
Вероятный хозяин, усердно, но безуспешно пытавшийся совладать с животным, вынужден был отпустить лошадь, чтобы помочь упавшему пешеходу.
Очевидцы происшествия также проявили неравнодушие и помогли упавшему подняться. По словам автора видео, каких-либо травм на мужчине не было видно.
В тексте использованы материалы: Форпост
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