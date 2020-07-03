В Севастополе конфликт отцов и детей дошел до поножовщины

В Севастополе 34-летний мужчина в результате конфликта получил ножевое ранение от своего 58-летнего отца, сообщает пресс-служба МВД по городу.

О том, что в одном из домов находится мужчина с ножевым ранением, правоохранителям рассказал врач скорой помощи, который, видимо, приехал туда по вызову.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, они задержали пожилого человека на месте преступления, его сын был госпитализирован в больницу.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до одного года лишения свободы.

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