В Севастополе директор УК оплачивал свои штрафы из денег жильцов

В Севастополе будут судить директора одной из управляющих компаний города, который обвиняется в совершении 11 преступлений за растрату чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, директор оплачивал наложенные на него штрафы средствами УК, которую возглавлял. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

По версии следствия, с октября 2018 года по апрель 2019 года мужчина, не желая платить штрафы из своего кармана, погасил их за счет денег управляющей компании.

«Таким способом были оплачены штрафы на сумму 510 тысяч рублей, наложенные непосредственно на директора, а также штрафы на сумму 100 тысяч рублей, наложенные на подчиненных ему должностных лиц организации. В общей сложности управляющей компании причинен ущерб на сумму 610 тысяч рублей», - уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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