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В ООН сделали заявление по поводу прав человека в Крыму

21:07 пятница, 3 июля 2020
В ООН сделали заявление по поводу прав человека в Крыму

фото © Новости Крыма

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила предварительный отчет организации о ситуации с соблюдением прав человека в Республике Крым и Севастополе во втором полугодии 2019 года.

«Отчет указывает, что в Крыму продолжаются нарушения прав человека, включая пытки и другое плохое обращение со стороны органов правопорядка», – цитирует верховного комиссара «Интерфакс-Украина».

Авторы отчета также выражают беспокойство в связи «с неадекватными условиями содержания в Крыму, которые могут расцениваться как бесчеловечное либо унижающее человеческое достоинство обращение или наказание».

При этом ООН обвиняет власти России во «вмешательстве в работу журналистов и препятствовании проведению конференций или публичных обсуждений в Крыму».

Составители доклада полагают, что Россия «нарушает международное гуманитарное право посредством транспортирования заключенных с оккупированной территории на территорию России» или посредством «применения в Крыму своего уголовного законодательства».

Также Бачелет назвала нарушением норм международного гуманитарного права призыв крымчан и севастопольцев в ряды Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в ООН выразили беспокойство в связи с «дискриминацией и препятствиями», с которыми сталкиваются нынешние и бывшие жители Крыма «в попытке получить доступ к банковским услугам или при регистрации рождения и смерти в Украине за пределами Крыма».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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