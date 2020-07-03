В Крыму змеи бросаются на людей как собаки

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После длительного периода дождей установившаяся теплая погода в Крыму способствует неприятным встречам людей и рептилий.

Змеи покидают свои норки, чтобы погреться на камнях, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры биологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов.

«Любителям пеших прогулок на природе необходимо быть в эту пору предельно осторожными, внимательно смотреть под ноги», — говорит Сергей Иванов.

В Крыму есть только одна ядовитая змея, которая представляет угрозу для человека, — гадюка степная. По словам ученого, ареал обитания пресмыкающегося не только степь, но и предгорье. В этих районах необходимо проявлять особую осторожность.

Нападает она только в самых крайних случаях — ощущая опасность и защищая свое гнездо, поясняет профессор кафедры биологии. Яд гадюки не смертельный, по крайней мере, смертельных случаев в Крыму еще не фиксировали. Однако стоит понимать, что после нападения жертве обеспечена масса неприятных ощущений. Соответственно обращения за медицинской помощью не избежать.

«Главное не провоцировать змею на агрессию, и тем более не трогать ее различными предметами. Тогда сама она вряд ли нападет», — отмечает профессор.

Помимо гадюки, в Крыму проживает еще один ее опасный сородич — четырехполосый полоз, или полоз желтобрюхий. Это довольно крупная змея, которая встречается преимущественно в пустынных и степных районах.

«Кусается полоз прям как собака. При приближении к нему ближе чем на метр свивается в спираль и атакует. Может даже и в лицо броситься», — отмечает Сергей Иванов.

Укусы полозов совершенно безвредны, но очень болезненны и способны оставить шрамы. Поэтому подходить к ним также не следует, как и пытаться сфотографировать и тем более сделать селфи.

«Буквально на днях видел полоза в лесу, возле села Пчелиного. Он там на могильниках грелся», — делится ученый.

Сергей Иванов напомнил, что к природе необходимо относиться с уважением и ни в коем случае не убивать змей, даже ядовитых. Гадюка степная и полоз желтобрюхий занесены в Красную книгу Крыма, и причинение им вреда карается законом.

Как сообщалось, с начала лета в Крыму активизировались насекомые. На пляжах западного побережья наблюдается самое настоящее нашествие божьих коровок. А у мыса Меганом крымчане обнаружили редкое гигантское членистоногое — сольпугу.

Однако некоторые насекомые по необъяснимым причинам практически пропали. К примеру, как сообщал , на полуострове стали реже наблюдать шпанских мушек — жуков семейства нарывников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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