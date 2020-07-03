В Крыму умер еще один пациент с COVID-19

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Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Это следует из ежедневной сводки министерства здравоохранения Республики Крым о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субъекте.

Таким образом, общее количество погибших в республике с начала пандемии достигло 30 человек.

Также за прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 6 новых случаев заражения COVID-19, из больниц с выздоровлением выписаны 33 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме. Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса.

Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом. По состоянию на утро 2 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Еще один пациент с COVID скончался в Крыму. В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, следует из статистики, опубликованной республиканским минздравом.

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших. За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.