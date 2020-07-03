Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом ● Болельщикам в Крыму разрешили посещать футбольные матчи ● Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме ● Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом ● Еще один пациент с COVID скончался в Крыму
В Крыму умер еще один пациент с COVID-19
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Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Это следует из ежедневной сводки министерства здравоохранения Республики Крым о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субъекте.
Таким образом, общее количество погибших в республике с начала пандемии достигло 30 человек.
Также за прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 6 новых случаев заражения COVID-19, из больниц с выздоровлением выписаны 33 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме. Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса.
Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом. По состоянию на утро 2 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Еще один пациент с COVID скончался в Крыму. В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, следует из статистики, опубликованной республиканским минздравом.
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших. За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму умер еще один пациент с COVID-19
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
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За 2 июля на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
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