В Крыму проведут служебные расследования из-за срыва сроков строительства

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В отношении крымских чиновников проведут служебные расследования из-за срыва сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов на полуострове, предупредил глава Крыма Сергей Аксенов.

Об этом он сказал в ходе еженедельного совещанию по строительной отрасли.

«За неисполнение своих служебных обязанностей все виновные должны быть наказаны. Также прошу опубликовать на портале правительства Республики Крым список должностных лиц, которые допустили срывы сроков. Крымчане должны понимать, кто виновен в срыве мероприятий», – сказал Аксенов.

Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что срывается сдача в срок 44 объектов российской федеральной целевой программы (ФЦП).

Комментируя отставание по срокам сдачи объектов, Сергей Аксенов сказал, что объективными причинами, позволяющими говорить о форс-мажоре при срыве исполнения подрядчиками обязательств, могут быть только «стихийные бедствия, состояние здоровья, тюрьма».

До этого Аксенов грозил крымским чиновникам личными проверками выполнения российской «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).

Министерство экономического развития России предложило продлить «Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя» еще на два года – до 2024 года включительно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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