Власть
В Крыму полиция в рамках операции «Мак-2020» нашла коноплю
В Советском районе сотрудники полиции изъяли партию растительных наркотиков.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Советского района выявили факт хранения и выращивания наркотиков местным жителем.
В ходе проверки поступившей оперативной информации был произведен осмотр домовладения, где было обнаружено и изъято растительное вещество весом 68 гр., которое находилось в картонной коробке в ванной комнате. Помимо этого, в хозяйственной постройке были обнаружены подвешенные на крючки стебли растений, которые по результатам экспертизы оказались побегами конопли общим весом 366,2 гр. Также в этой же постройке в полимерном ведре были обнаружены высушенные и готовые к употреблению растительные наркотики общим весом 207.5 гр.
Мероприятия по изобличению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, проводятся на системной основе в рамках проводимой операции «Мак-2020».
В отношении задержанного сотрудниками ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 и ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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