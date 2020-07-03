В Крыму полиция в рамках операции «Мак-2020» нашла коноплю

В Советском районе сотрудники полиции изъяли партию растительных наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Советского района выявили факт хранения и выращивания наркотиков местным жителем.

В ходе проверки поступившей оперативной информации был произведен осмотр домовладения, где было обнаружено и изъято растительное вещество весом 68 гр., которое находилось в картонной коробке в ванной комнате. Помимо этого, в хозяйственной постройке были обнаружены подвешенные на крючки стебли растений, которые по результатам экспертизы оказались побегами конопли общим весом 366,2 гр. Также в этой же постройке в полимерном ведре были обнаружены высушенные и готовые к употреблению растительные наркотики общим весом 207.5 гр.

Мероприятия по изобличению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, проводятся на системной основе в рамках проводимой операции «Мак-2020».

В отношении задержанного сотрудниками ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 и ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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