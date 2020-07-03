Курортный сезон
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В Керчи привели в порядок дикие пляжи
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В Керчи привели в порядок не только официальные, но и дикие пляжи к началу курортного сезона.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи.
1 июля Крым открыл свои внешние границы для туристов из других регионов России. К открытию официального курортного сезона в Керчи практически все готово, отметил глава администрации г. Керчи Сергей Бороздин.
Он рассказал, что с 1 июля в городе открылись 6 пляжей, в том числе детский — «Солнечный берег» в поселке Героевское, «Городской пляж», пляж «Нимфей», расположенный справа от Городского, в черте города будет работать пляж «Московский» — по улице Московской, недалеко от санатория «Москва-Крым», пляж «Героевка». Также в этом году открывается новый пляж — «Морская звезда», располагается он слева от Городского. Договор о благоустройстве этого пляжа был заключен в мае этого года. Везде проведены обследования дна, завершено оформление разрешительных документов.
— Был организован «зеленый десант» в районе Городского пляжа, пос. Героевское и Аршинцевской косы. Сотрудники МУП «ЖилсервисКерчь» приводили в порядок прибрежные территории, не закрепленные за пользователями пляжей. Вывезены десятки пакетов с мусором, оставленным недобросовестными отдыхающими. Обращаюсь к керчанам и ко всем гостям города, соблюдайте элементарные правила поведения, убирайте за собой мусор. В Керчи огромные прибрежные зоны, «дикие» пляжи, привлекающие невероятной красотой. Граждане, давайте будем взаимовежливыми, научимся ценить труд других людей и природу вокруг нас, — призвал глава администрации.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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