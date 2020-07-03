Власть
В аэропорту Симферополя изменилась стоимость парковки
С 1 июля в аэропорту Симферополя изменились правила оплаты парковки.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Теперь повторный въезд на парковку, включая линии высадки/посадки пассажиров перед терминалом, в течение одного часа после первого выезда оплачивается без предоставления бесплатных 15 минут.
«Полная оплата пользования услугами парковки начнет начисляться согласно действующим тарифам сразу после повторного въезда на территорию аэропорта», - уточнили в пресс-службе.
Нахождение машин свыше 15 бесплатных минут вне парковок оплачивается в размере 500 рублей за каждые полчаса стоянки.
Напомним, тариф на парковке возле зоны прибытия (долгосрочная Р2) и зоны вылета (краткосрочная Р1) составляет 200 рублей за час. После третьего часа стоянки тариф меняется на суточный - 600 рублей в сутки (уже включая первые три часа стоянки). Вторые сутки стоянки обойдутся в 500 рублей, третьи и последующие - в 300 рублей.
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