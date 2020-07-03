Стремительное падение: озвучен шокирующий уровень рейтинг Зеленского

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Более половины жителей Украины недовольны работой президента страны Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного в конце июня.

По данным социологов, деятельностью главы государства не удовлетворены 52% опрошенных. Довольны Зеленским только 36% украинцев. Исходя из результатов опроса группы «Рейтинг», проведенного в середине мая, за полтора месяца уровень недоверия Зеленскому вырос почти на 20%.

Рейтинг поддержки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и премьера Дениса Шмыгаля, по данным опроса, составляет соответственно 21% и 9%. Не удовлетворены работой руководителей ВРУ и Кабмина 51% и 56% соответственно.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 34,6% опрошенных. 11,4% поддержали бы Петра Порошенко, почти столько же – главу «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко. Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко и экс-главу СБУ Игоря Смешко поддержали бы 7,2% и 6,7% соответственно.

Почти две трети респондентов (63%) заявили, что Украина развивается в неверном направлении. Противоположной точки зрения придерживаются 22% опрошенных.

Также две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода. Почти четверть считают, что оно не изменилось. Об улучшении заявили лишь 9% респондентов. Об ухудшении экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных. Почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% увидели улучшение.

Среди эмоций, которые преобладают в настроениях украинцев, преобладает разочарование (41%), надежда (30%) и грусть (15%).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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