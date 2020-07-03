США: использование Россией Керченского моста - причина для сохранения санкций

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Посольство США в Украине отреагировало на запуск Россией грузовых поездов по Керченскому мосту, указав на сохранение антироссийских санкций, сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

«Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения жестких санкций», – говорится в сообщении.

Ранее Прокуратура АРК сообщила, что проведет следственные действия из-за запуска движения грузовых поездов через Керченский мост.

Власти Крыма объявили о запуске 30 июня грузовых поездов по Керченскому мосту. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает, что это будет способствовать снижению цен на продукты на полуострове. До этого по мосту ходили только пассажирские вагоны.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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