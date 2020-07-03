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Власть

Севастопольцев пообещали предупредить о ракетном нападении

Севастопольцев пообещали предупредить о ракетном нападении

Станция Воронеж-М | фото © militaryrussia.ru

Система предупреждения о ракетном нападении будет развернута в Севастополе в 2024 году.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин.

«Учитывая актуальность развертывания РЛС (радиолокационная станция) на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году», – сообщил Суровикин.

Ранее начальник штаба – заместитель командующего Космическими войсками Игорь Морозов сообщил, что под Севастополем в 2024 году будет построена РЛС «Воронеж».

Станция «Воронеж-М» – российская загоризонтная РЛС, способная обнаруживать космические и аэродинамические объекты на расстоянии до 6 тысяч километров.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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