Власть
Севастопольцев пообещали предупредить о ракетном нападении
Станция Воронеж-М | фото © militaryrussia.ru
Система предупреждения о ракетном нападении будет развернута в Севастополе в 2024 году.
Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин.
«Учитывая актуальность развертывания РЛС (радиолокационная станция) на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году», – сообщил Суровикин.
Ранее начальник штаба – заместитель командующего Космическими войсками Игорь Морозов сообщил, что под Севастополем в 2024 году будет построена РЛС «Воронеж».
Станция «Воронеж-М» – российская загоризонтная РЛС, способная обнаруживать космические и аэродинамические объекты на расстоянии до 6 тысяч километров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина усилила боевую возможность войск на крымском направлении. Командующий операции Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил, что данных о подготовке атаки России с юга пока у Украины нет.
Россия экстренно подняла Су-30СМ на перехват американских самолетов над Черным морем. Самолеты ВМС США летали над нейтральными водами в Черном море.
Кныши, деруны и смажни: в Дни национальной кухни российских военных угостили белорусскими блюдами. Мероприятие, ставшее традиционным, на этот раз посвятили кулинарным традициям Беларуси. Профессиональные повара предложили военным самые популярные блюда братского народа.
В Крыму в аэропорту развернули пост ПВО с зениткой и пулеметом. Военные реконструкторы развернули пост ПВО с зенитным орудием и пулеметом времен Второй мировой войны на привокзальной площади аэропорта «Симферополь».
Мэра Ялты в форме дворника высмеяли в программе «Вечерний Ургант» видео
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт переоделся дворником и принял участие в уборке городской набережной.
В Севастополе при падении машины с обрыва погибла собака
В салоне сорвавшегося в обрыв под Севастополем «Мерседеса» находилась собака.
Кинотеатрам в Крыму разрешили возобновить работу
Власти Крыма сняли ограничения на работу кинотеатров, которые были введены из-за коронавируса.
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
1 июля
Новая мутация коронавируса заразней обычной
Версия коронавируса под названием G614 почти полностью вытеснила первую версию, и является более заразной, но при этом легче переносится человеком.