Власть
Севастополь проведет ЕГЭ на 16 площадках
Единый государственный экзамен в Севастополе пройдет в этом году на 16 площадках, 12 из которых будут находиться в образовательных организациях.
Об этом сообщила пресс-служба Регионального центра обработки информации и оценки качества образования, передает «Новый Севастополь».
«Для проведения экзаменов задействовано более 900 педагогов, 100 общественных наблюдателей, 28 медицинских работников. Организованы 12 пунктов проведения экзаменов с онлайн-видеонаблюдением на базе образовательных организаций города и 4 на дому для участников с ограниченными возможностями», – рассказал руководитель центра Евгений Рагоньян.
Сдача экзаменов начинается 3 июля. Всего для выпускников подготовлено больше 240 аудиторий. ЕГЭ в Севастополе будут сдавать 2 604 человека, из них 2 270 – это выпускники текущего года, более 300 человек – выпускники прошлых лет.
Экзамены пройдут во всех регионах России с 3 по 25 июля по единому для всех расписанию. По информации Рособрнадзора, в них планируют принять участие почти 714 тысяч выпускников.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус: детские лагеря в Севастополе не смогут открыться 1 июля. Детские оздоровительные лагеря в Севастополе не откроются 1 июля. Срок начала их работы сдвигается.
В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря. Власти Крыма с 1 июля снимут ограничения на работу вахтовым методом, разрешат открыться кинотеатрам и театрам, а также детским лагерям с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии нового коронавируса.
Зеленский направил в Раду законопроект об отмене ВНО для абитуриентов из Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект об отмене внешнего независимого оценивания для абитуриентов из Крыма и неподконтрольных частей Донбасса.
ЕГЭ в эпоху коронавируса: как и где в Крыму будут проходить экзамены. Единый госэкзамен в этом году будет проходить в крайне специфических условиях: тем выпускникам, кому все же придется сдавать экзамен для поступления, нужно будет смириться с новыми правилами, утвержденными из-за коронавирусной инфекции.
В Крыму умер еще один пациент с COVID-19
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом
За 2 июля на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму змеи бросаются на людей как собаки
После длительного периода дождей установившаяся теплая погода в Крыму способствует неприятным встречам людей и рептилий.
В ФСБ сказали, что не выпустят крымчан с полуострова по украинским документам
Пресс-служба ФСБ распространила заявление по теме выезда крымчан с территории полуострова.
16 часов назад
Самым протестным городом Крыма стала Керчь
22 часа назад
Ливень в Симферополе оставил без света тысячи людей
17 часов назад
Еще один пациент с COVID скончался в Крыму
24 часа назад
Крым снова под угрозой паводков
В ближайшие двое суток на реках Крыма ожидается подъем уровня воды.