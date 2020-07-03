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Власть

Севастополь проведет ЕГЭ на 16 площадках

Единый государственный экзамен в Севастополе пройдет в этом году на 16 площадках, 12 из которых будут находиться в образовательных организациях.

Об этом сообщила пресс-служба Регионального центра обработки информации и оценки качества образования, передает «Новый Севастополь». 

«Для проведения экзаменов задействовано более 900 педагогов, 100 общественных наблюдателей, 28 медицинских работников. Организованы 12 пунктов проведения экзаменов с онлайн-видеонаблюдением на базе образовательных организаций города и 4 на дому для участников с ограниченными возможностями», – рассказал руководитель центра Евгений Рагоньян.

Сдача экзаменов начинается 3 июля. Всего для выпускников подготовлено больше 240 аудиторий. ЕГЭ в Севастополе будут сдавать 2 604 человека, из них 2 270 – это выпускники текущего года, более 300 человек – выпускники прошлых лет.

Экзамены пройдут во всех регионах России с 3 по 25 июля по единому для всех расписанию. По информации Рособрнадзора, в них планируют принять участие почти 714 тысяч выпускников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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