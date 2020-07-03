Пьяный симферополец поставил на уши полицию «террористическим» звонком

На линию экстренной службы «112» в вечернее время поступило телефонное сообщение от неизвестного о якобы существующей угрозе одному из объектов инфраструктуры водоснабжения г. Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки сотрудниками уголовного розыска установлена личность звонившего — им оказался ранее не судимый 59-летний житель крымской столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь экстренными службами оперативно была обследована территория вблизи места, указанного звонившим, в результате предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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