Происшествия
Пьяный симферополец поставил на уши полицию «террористическим» звонком
На линию экстренной службы «112» в вечернее время поступило телефонное сообщение от неизвестного о якобы существующей угрозе одному из объектов инфраструктуры водоснабжения г. Симферополя.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки сотрудниками уголовного розыска установлена личность звонившего — им оказался ранее не судимый 59-летний житель крымской столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
В свою очередь экстренными службами оперативно была обследована территория вблизи места, указанного звонившим, в результате предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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