Власть
Проценко опровергла слухи об отставке с поста мэра Симферополя
фото © Крым.реалии
Глава администрации Симферополя Елена Проценко, которая на данный момент находится на больничном, опровергла слухи о своей скорой отставке.
Об этом она написала в Facebook.
«Я не писала заявление об увольнении, не намерена этого делать и никто меня к этому не понуждает. В лице руководства Республики Крым я всегда находила и нахожу поддержку», – заявила Проценко.
По словам главы администрации, сейчас ее самочувствие «оставляет желать лучшего, но постепенно оно приходит в норму».
«Совсем скоро я вернусь на рабочее место и продолжу трудиться на благо нашего любимого города», – заверила Проценко.
Слухи о скорой отставке Проценко с поста главы администрации крымской столицы с недавнего времени начали муссироваться во властных кулуарах, а также в Telegram-каналах. В частности, говорилось, что она ушла на больничный и на должность руководителя города уже не вернется.
Елена Проценко возглавила администрацию Симферополя в октябре прошлого года, сменив на этом посту Наталью Маленко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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