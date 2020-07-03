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Власть

Проценко опровергла слухи об отставке с поста мэра Симферополя

Проценко опровергла слухи об отставке с поста мэра Симферополя

фото © Крым.реалии

Глава администрации Симферополя Елена Проценко, которая на данный момент находится на больничном, опровергла слухи о своей скорой отставке.

Об этом она написала в Facebook. 

«Я не писала заявление об увольнении, не намерена этого делать и никто меня к этому не понуждает. В лице руководства Республики Крым я всегда находила и нахожу поддержку», – заявила Проценко.

По словам главы администрации, сейчас ее самочувствие «оставляет желать лучшего, но постепенно оно приходит в норму».

«Совсем скоро я вернусь на рабочее место и продолжу трудиться на благо нашего любимого города», – заверила Проценко.

Слухи о скорой отставке Проценко с поста главы администрации крымской столицы с недавнего времени начали муссироваться во властных кулуарах, а также в Telegram-каналах. В частности, говорилось, что она ушла на больничный и на должность руководителя города уже не вернется.

Елена Проценко возглавила администрацию Симферополя в октябре прошлого года, сменив на этом посту Наталью Маленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Проценко опровергла слухи об отставке с поста мэра Симферополя

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