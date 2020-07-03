Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 3 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (шквалистое усиление усиление 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха Черноморском и Нижнегорском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (шквалистое усиление усиление 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (шквалистое усиление усиление 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (шквалистое усиление усиление 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 31, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью около 24 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью около 25 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 32, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 33, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 33, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 26, в Сочи - 25, в Турции - 25, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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