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Коронавирус в Крыму

Новая мутация коронавируса заразней обычной

11:56 пятница, 3 июля 2020
Новая мутация коронавируса заразней обычной

фото © pixabay.com

Версия коронавируса под названием G614 почти полностью вытеснила первую версию, и является более заразной, но при этом легче переносится человеком.

У нового коронавируса появилась мутация под названием G614, которая распространяется быстрее обычной формы COVID-19, которой дали название D614. Ее обнаружила международная группа исследователей, сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell.

«Наши глобальные данные отслеживания показывают, что вариант G614 распространялся быстрее в спайковых белках (шиповидные выросты на поверхности вируса — ред.), чем D614. В нашем понимании, это означает, что вирус, вероятно, будет более заразным», - пишет в своем докладе биолог-теоретик Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Отмечается, что мутация влияет на остаточный белок - структуру, которую вирус использует для проникновения в клетки, которые он заражает. Теперь биологи проверяют возможность контроля вируса с помощью вакцины, нацеленной на спайковый белок.

Исследователи полагают, что новая мутация G614 почти полностью заменила первую версию, распространенную в Европе и США, под названием D614.

«До 1 марта 2020 года вариант G614 был редким за пределами Европы, но в конце марта частота его появления возросла во всем мире», - пишут ученые.

Профессор медицинской онкологии в британском университете Уорика Лоуренс Янг считает положительной новостью тот факт, что новая версия вируса менее патогенна и переносится пациентами легче.

По мнению ученых, новая версия коронавируса быстрее размножается в верхних дыхательных путях - в носу, пазухах и горле. Это объясняет причину ее более легкого протекания у больных.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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