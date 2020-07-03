Новая дорога свяжет Симферополь и Евпаторию в 2023 году

Крымавтодор завершит строительство новой автодороги Симферополь – Евпатория с объездом озера Сасык-Сиваш в 2023 году.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник службы автомобильных дорог РК Александр Нефедов.

Крымавтодор реализует ряд проектов по улучшению дорожной сети в Сакском и Евпаторийском районах. В частности, в районе населенных пунктов Орехово и Саки вводятся дополнительные меры по увеличению пропускной способности в летний период.

Планируется капитальный ремонт существующей дороги в городе Саки, что позволит разгрузить участок, пролегающий вдоль побережья.

«Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный ведется в штатном режиме, в соответствии с календарным графиком, – сообщил Нефедов. – Срок ввода автодороги назначен на 2021 год».

Первый этап строительства автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный начинается от старого аэропорта, проходит по трассе «Таврида» и уходит на существующую дорогу Симферополь – Евпатория. После этого участок Симферополь – Евпатория будет реконструирован, первый этап будет заканчиваться перед селом Скворцово.

Глава службы автомобильных дорог Крыма сообщил, что в скором времени начнутся работы по проектированию второго участка автодороги Симферополь – Евпатория через розовое озеро Сасык-Сиваш. Это абсолютно новая магистраль, окончание строительства которой запланировано на 2023 год.

«Второй этап – строительство нового участка трассы уже включен в ФЦП. На ближайшие дни назначено подписание контракта с генподрядчиком «ВАД» о проектировании и строительстве, – сообщил Нефедов. – Второй этап начнется от села Скворцово, далее уйдет на новое направление в обход озера Сасык-Сиваш и будет выходить на Евпаторию».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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