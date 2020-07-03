На улицах Ялты вместо скамеек обещают поставить диваны

Муниципалитет Ялты решил заменить скамейки, установленные на Пушкинском бульваре, на садовые диваны.

Об этом сообщил помощник главы администрации города Сейран Меметов.

«К главе администрации Ялты Ивану Имгрунту поступало много обращений и от местных жителей, и от гостей курорта с просьбой разместить на променадной улице Пушкина более удобные малые архитектурные формы для отдыха – со спинками. И в связи с этим департаменту по вопросам ЖКХ было дано поручение об их закупке», – пояснил он.

По словам Меметова, новые МАФы уже заказаны, прибытие груза ожидается в ближайшие выходные. «Всего на Пушкинском бульваре планируется установить 39 белых садовых диванов, аналогичных расположенным на набережной имени Ленина», – уточнил он.

При этом помощник главы администрации обратил внимание, что демонтированные скамейки после ремонта будут установлены в других местах отдыха на территории муниципального образования, в том числе и в поселках.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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