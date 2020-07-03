Происшествия
На пляже в Евпатории утонула женщина
Женщина утонула в районе евпаторийского пляжа «Солярис».
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В Евпатории, на улице Симферопольская, пляж «Солярис», спасателями пляжа на расстоянии трех метров от берега из морской воды извлечена женщина без сознания. Сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть», – говорится в сообщении.
По данным МЧС, всего за прошедшие сутки зафиксировано одно происшествие на воде. С начала года зафиксировано 15 таких происшествий, а за аналогичный период прошлого года – 23.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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