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Происшествия

На пляже в Евпатории утонула женщина

09:51 пятница, 3 июля 2020
Евпатория

Женщина утонула в районе евпаторийского пляжа «Солярис».

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Евпатории, на улице Симферопольская, пляж «Солярис», спасателями пляжа на расстоянии трех метров от берега из морской воды извлечена женщина без сознания. Сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, всего за прошедшие сутки зафиксировано одно происшествие на воде. С начала года зафиксировано 15 таких происшествий, а за аналогичный период прошлого года – 23.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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