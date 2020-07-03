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Происшествия

Мужчина в Крыму украл у пенсионерки четыре ведра вина и все выпил

13:05 пятница, 3 июля 2020
Ленино

В Ленинском районе мужчина украл 40 литров домашнего вина у односельчанки и выпил его вместе со своей знакомой.

По информации пресс-службы МВД по РК, в местное отделение полиции обратилась пожилая женщина. Пенсионерка рассказала, что неизвестный похитил из ее подвала четыре стеклянных бутыля с домашним вином объемом 10 литров каждый. По оценке женщины, сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

По подозрению в краже полиция задержала ранее судимого 35-летнего местного жителя.

«Мужчина рассказал, что в тот вечер он распивал спиртные напитки у своего знакомого. Когда алкоголь закончился, у него и возник умысел похитить горячительное у односельчанки. Также злоумышленник сообщил, что похищенное вино он распил вместе со своей знакомой в поле», - говорится в сообщении.

При этом о происхождении вина мужчина своей спутнице не рассказал.

В содеянном злоумышленник признался и написал явку с повинной. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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