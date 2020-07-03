Москва дала 693 млн на приведение в порядок объектов в Севастополе

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Москва выделила Севастополю 693,96 миллиона рублей на капитальный ремонт территории на улице Катерной, реконструкцию обелиска Городу-Герою Севастополю, благоустройство четырех пляжей, трех набережных, хоры Херсонеса, сквера на площади 50-летия СССР и улицы Ленина, а также на реставрацию скверов.

Об этом СМИ узнали из приказа департамента горхоза Севастополя, опубликованного на официальном сайте правительства города.

В частности, на капремонт территории на улице Катерной и на сохранение обелиска Городу-Герою Севастополю даны 315 миллионов и 260,19 миллиона рублей соответственно. Напомним, обелиск, установленный в 1977 году в честь вручения Городу-Герою Севастополю ордена Ленина и медали «Золотая звезда», не реставрировали с 2009 года. С тех пор на памятник несколько раз нападали вандалы, после которых горожане сами устраняли последствия, писало издание ForPost. С 2013 года обелиском никто полноценно не занимался и его состояние стало аварийным. В марте 2019 года появилось заявление, что обелиск могут отреставрировать к 2020 году, а в феврале 2020 года власти города озвучили цену этих работ в 255 миллионов рублей.

На благоустройство пляжей «Песочный», «Яшмовый», «Альбатрос» и «Орловка-1» — 450 тысяч, 1,52 миллиона, 3,6 миллиона и 2,48 миллиона рублей соответственно.

На благоустройство набережных в Любимовке, в бухте Омега (Круглая) и в Учкуевке выделены 6,41 миллиона, 3,62 миллиона и 3,64 миллиона рублей. На благоустройство хоры Херсонеса №1, №2 и №3 — по четыре миллиона рублей на каждый участок.

На благоустройство сквера на площади 50-летия СССР, а также улицы Ленина и проспекта Нахимова Севастополь получил 3,98 миллиона и 62,95 миллиона рублей соответственно. А на реставрацию скверов 1-го, 2-го, 3-го и 5-го бастионов — 830 тысяч, 3,11 миллиона, 2,61 миллиона и 6,55 миллиона.

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