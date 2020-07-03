Мэра Ялты в форме дворника высмеяли в программе «Вечерний Ургант»

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Глава администрации Ялты Иван Имгрунт переоделся дворником и принял участие в уборке городской набережной.

Рутинный отчет в соцсетях привлек к ялтинскому градоначальнику внимание федеральной аудитории.

Имгрунт не только вымыл с коллегами главную променадную улицу города биошампунем, но и протестировал новую форму дворников — сшитую в стиле дореволюционной России.

«Форма удобная и комфортная, особенно для нашего климата, легкая, не ограничивает движений», — написал мэр.

Он отметил, что улицы лучше мыть вручную, «чтобы порядок был идеальным», поскольку машины не всегда справляются с этой задачей.

Благородный порыв градоначальника Ялты и его необычный костюм не остался незамеченным. VIP-уборку на набережной высмеяли в передаче «Вечерний Ургант».

Соведущий программы Дмитрий Хрусталев пошутил и о возможном родстве Ивана Урганта с Иваном Имгрунтом из-за схожести их фамилий.

«Думаешь, отец был на гастролях в Ялте и не смог выговорить фамилию в гостинице?» — поддержал юморист брошенную коллегой шутку.

Как сообщалось, в начале 2020 года Иван Имгрунт предложил вернуть ялтинским дворникам престиж профессии, создать все условия для комфортной работы и наделить новыми полномочиями, в том числе по охране общественного порядка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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