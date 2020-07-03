Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму умер еще один пациент с COVID-19 ● Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом ● Болельщикам в Крыму разрешили посещать футбольные матчи ● Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме ● Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
По состоянию на утро 3 июля в Севастополе не было зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 236 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровел 187 человек, 4 человека умерло», - уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 105 человек, в городской больнице №9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 801 человек.
В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Как сообщалось ранее, в обсерваторы на двухнедельный карантин отправляются люди, приехавшие в Севастополь из-за границы. Блокпосты на въездах в город сняты, для туристов из других регионов России нет ограничений по перемещению.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму умер еще один пациент с COVID-19. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом. За 2 июля на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме. Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса.
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