Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

По состоянию на утро 3 июля в Севастополе не было зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 236 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровел 187 человек, 4 человека умерло», - уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 105 человек, в городской больнице №9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 801 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Как сообщалось ранее, в обсерваторы на двухнедельный карантин отправляются люди, приехавшие в Севастополь из-за границы. Блокпосты на въездах в город сняты, для туристов из других регионов России нет ограничений по перемещению.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму умер еще один пациент с COVID-19. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом. За 2 июля на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме. Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса.

Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом. По состоянию на утро 2 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.