Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе отменили повышение тарифов на комуслуги из-за коронавируса ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● В Крыму умер еще один пациент с COVID-19 ● Вышли на плато? В Крыму сообщают о шести новых случаев заражения коронавирусом ● Болельщикам в Крыму разрешили посещать футбольные матчи
Кинотеатрам в Крыму разрешили возобновить работу
фото © www.kino-teatr.ru
Власти Крыма сняли ограничения на работу кинотеатров, которые были введены из-за коронавируса.
Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности.
«Действие настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий) не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов», – сказано в тексте указа.
Как пояснила министр культуры республики Арина Новосельская, кинотеатрам разрешат работать с 6 июля. «Мы готовим ведомственный приказ, сегодня он будет издан. Скорее всего, работа (кинотеатров) начнется с понедельника, – сообщила Новосельская. – Там будет соблюдаться социальная дистанция и масочный режим. Театры, к сожалению, пока нет, потому что очень сложно обеспечить в театре социальную дистанцию, в кинотеатре легче».
Кинотеатры, театры и концертные залы прекратили свою работу после введения режима повышенной готовности в Крыму. Глава Крыма обещал, что они возобновят работу не позднее 15 июля. Минкульт Крыма подготовил рекомендации для кинотеатров о показе фильмов о Великой Отечественной войне после возобновления их деятельности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Народный артист России проведет набор студентов для ВГИКа в Крыму. Народный артист России Александр Михайлов, известный по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Белый снег России» и других, в июле начнет набор студентов для Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Крыму и Севастополе.
Крымчанка сняла клип на песню поэтессы «Расстрелянного возрождения». Крымчанка Юлия Качула записала песню на слова поэтессы «Расстрелянного возрождения». Видео под названием «Так сталося» («Так случилось») она опубликовала на своем канале в YouTube.
В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения. В Севастополе с 18 июня открылся музей-заповедник под открытым небом «Херсонес Таврический».
В Ялте прошло прослушивание желающих петь на набережной. Уличные артисты получат разрешение выступать на набережной Ялты после предварительного прослушивания.
Мэра Ялты в форме дворника высмеяли в программе «Вечерний Ургант» видео
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт переоделся дворником и принял участие в уборке городской набережной.
В Севастополе при падении машины с обрыва погибла собака
В салоне сорвавшегося в обрыв под Севастополем «Мерседеса» находилась собака.
Кинотеатрам в Крыму разрешили возобновить работу
Власти Крыма сняли ограничения на работу кинотеатров, которые были введены из-за коронавируса.
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
1 июля
Новая мутация коронавируса заразней обычной
Версия коронавируса под названием G614 почти полностью вытеснила первую версию, и является более заразной, но при этом легче переносится человеком.