Кинотеатрам в Крыму разрешили возобновить работу

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Власти Крыма сняли ограничения на работу кинотеатров, которые были введены из-за коронавируса.

Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности.

«Действие настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий) не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов», – сказано в тексте указа.

Как пояснила министр культуры республики Арина Новосельская, кинотеатрам разрешат работать с 6 июля. «Мы готовим ведомственный приказ, сегодня он будет издан. Скорее всего, работа (кинотеатров) начнется с понедельника, – сообщила Новосельская. – Там будет соблюдаться социальная дистанция и масочный режим. Театры, к сожалению, пока нет, потому что очень сложно обеспечить в театре социальную дистанцию, в кинотеатре легче».

Кинотеатры, театры и концертные залы прекратили свою работу после введения режима повышенной готовности в Крыму. Глава Крыма обещал, что они возобновят работу не позднее 15 июля. Минкульт Крыма подготовил рекомендации для кинотеатров о показе фильмов о Великой Отечественной войне после возобновления их деятельности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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