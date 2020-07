Какой сегодня праздник 3 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 3 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День ГИБДД (День ГАИ) в России

Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.

В свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудников и работников Госавтоинспекции, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот день почетными грамотами и государственными наградами.

День славления князя Святослава Игоревича

3 июля — день славления князя Святослава Игоревича (около 942—972). У славян в этот день было принято проводить ритуальные поединки, воинские посвящения и славить Перуна.

Русский историк Н.М. Карамзин назвал его «Александром (Македонским) нашей древней истории». По словам академика Б.А. Рыбакова: «Походы Святослава 965—968 годов представляют собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии».

Мефодий Перепелятник

Народный праздник «Мефодий Перепелятник» отмечается 3 июля (по старому стилю - 20 июня). В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Другие названия праздника: «Мефодий Погодоуказатель», «Паутинный день», «Нефедов день», «Тенетник».

Также сегодня, 3 июля, отмечают такие праздники:

- День Республики Хакасия

- День образования Республики Алтай

- День единения народов Карачаево-Черкесии

- День независимости Республики Беларусь

- День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины

- День тайной дружбы

- Праздник огней на Кубе

- День комплиментов отражению (National Compliment Your Mirror Day) в США

- День шоколадных вафель (National Chocolate Wafer Day) в США

- День женщин в Мьянме

- День поедания бобов (National Eat Your Beans Day) в США

- День отмены рабства на Виргинских островах

- День вдали от солнца (National Stay Out of the Sun Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Наум, Лука, Василий, Афанасий, Крискент, Мина, Андрей, Инна, Пинна, Римма, Мефодий, Лазарь, Африкан, Левкий, Глеб, Димитриан, Елисей, Аврора, Аристоклий, Гурий.

Что происходило 3 июля в прошлые годы

964 - Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом.

1608 - французским исследователем С. де Шамплейном основан канадский город Квебек.

1841 - английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун.

1880 - ведущие европейские страны и США подписали Марокканскую конвенцию о признании независимости Марокко.

1885 - украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи «Братство святого Николая».

1886 - Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/час.

1897 - в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр.

1915 - выпущены первые в Турции бумажные деньги.

1928 - в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

1936 - постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

1940 - Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав СССР.

1949 - «Энола Гей»бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму,стал экспонатом музея Смитсоновского института.

1954 - в Великобритании отменена карточная система.

1960 - конгресс США ввел запрет на импорт сахара из Кубы.

1973 - в Хельсинки начало работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт.

1976 - в Бонне подписано соглашение о поставке Ирану двух атомных электростанций западногерманской фирмой «Крафтверкунион».

1988 - Ирано-иракская война: в Персидском заливе американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолет А300. Погибло 298 человек.

1996 - Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

2006 - астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 июля. Какие праздники будут завтра?

