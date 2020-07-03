Общество
Какой сегодня праздник 3 июля
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Сегодня, 3 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День ГИБДД (День ГАИ) в России
Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.
В свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудников и работников Госавтоинспекции, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот день почетными грамотами и государственными наградами.
День славления князя Святослава Игоревича
3 июля — день славления князя Святослава Игоревича (около 942—972). У славян в этот день было принято проводить ритуальные поединки, воинские посвящения и славить Перуна.
Русский историк Н.М. Карамзин назвал его «Александром (Македонским) нашей древней истории». По словам академика Б.А. Рыбакова: «Походы Святослава 965—968 годов представляют собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии».
Мефодий Перепелятник
Народный праздник «Мефодий Перепелятник» отмечается 3 июля (по старому стилю - 20 июня). В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Другие названия праздника: «Мефодий Погодоуказатель», «Паутинный день», «Нефедов день», «Тенетник».
Также сегодня, 3 июля, отмечают такие праздники:
- День Республики Хакасия
- День образования Республики Алтай
- День единения народов Карачаево-Черкесии
- День независимости Республики Беларусь
- День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины
- День тайной дружбы
- Праздник огней на Кубе
- День комплиментов отражению (National Compliment Your Mirror Day) в США
- День шоколадных вафель (National Chocolate Wafer Day) в США
- День женщин в Мьянме
- День поедания бобов (National Eat Your Beans Day) в США
- День отмены рабства на Виргинских островах
- День вдали от солнца (National Stay Out of the Sun Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Наум, Лука, Василий, Афанасий, Крискент, Мина, Андрей, Инна, Пинна, Римма, Мефодий, Лазарь, Африкан, Левкий, Глеб, Димитриан, Елисей, Аврора, Аристоклий, Гурий.
Что происходило 3 июля в прошлые годы
964 - Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом.
1608 - французским исследователем С. де Шамплейном основан канадский город Квебек.
1841 - английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун.
1880 - ведущие европейские страны и США подписали Марокканскую конвенцию о признании независимости Марокко.
1885 - украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи «Братство святого Николая».
1886 - Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/час.
1897 - в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр.
1915 - выпущены первые в Турции бумажные деньги.
1928 - в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.
1936 - постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.
1940 - Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав СССР.
1949 - «Энола Гей»бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму,стал экспонатом музея Смитсоновского института.
1954 - в Великобритании отменена карточная система.
1960 - конгресс США ввел запрет на импорт сахара из Кубы.
1973 - в Хельсинки начало работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт.
1976 - в Бонне подписано соглашение о поставке Ирану двух атомных электростанций западногерманской фирмой «Крафтверкунион».
1988 - Ирано-иракская война: в Персидском заливе американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолет А300. Погибло 298 человек.
1996 - Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.
2006 - астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 июля. Какие праздники будут завтра?
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