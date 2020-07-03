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Происшествия

Фургон и «КамАЗ» столкнулись на трассе в Крыму: есть пострадавшие

11:57 пятница, 3 июля 2020

Один человек пострадал в результате столкновения «КамАЗа» и микроавтобуса Fiat Dukato на севере Крыма, сообщила пресс-служба МЧС республики.

ДТП произошло днем в четверг на трассе Армянск – Симферополь в районе села Филатовка Красноперекопского района.

Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС провели деблокацию водителя Fiat Dukato и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Мужчина был госпитализирован в центральную городскую больницу Красноперекопска.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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