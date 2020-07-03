Феодосийцы выбрали окончательное место для стелы «воинской славы»

В Феодосии завершился интернет-опрос горожан по выбору места расположения стелы «Город воинской славы». Победителем голосования стала бухта в месте напротив памятника Феодосийскому десанту.

Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Свое мнение по наболевшему для феодосийцев вопросу высказали 1235 человек. Выбор был между проспектом Айвазовского в районе светомузыкального фонтана и местом в акватории в районе знаменитого памятника-символа города.

«Подавляющее большинство, а именно 935 человек, высказались за установку стелы в районе набережной Десантников в акватории Феодосийского залива. 300 человек считают лучшим местом установки район светомузыкального фонтана», - говорится в официальном сообщении.

Это уже третья попытка определиться с местом для памятника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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