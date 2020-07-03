Экс-духовника Поклонской схиигумена Сергия лишили сана

фото © www.kommersant.ru

В Екатеринбурге состоялось очередное заседание церковного суда, на котором рассматривали дело экс-духовника Натальи Поклонской схиигумена Сергия (Николая Романова).

Суд постановил лишить его сана, пишет екатеринбургский новостной портал E1.RU.

«Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении извержения из сана схиигумена Сергия. Во время разбирательств в суд стали поступать обращения очевидцев, утверждающих о жестоком обращении с детьми в монастыре. Суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование», - сообщил журналистам протоиерей Николай Малета.

Схиигумен Сергий был лишен права проповедовать в конце апреля 2020 года после того, как он опубликовал видео с критикой в адрес государства, проклял тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса, и заявил, что эпидемии COVID-19 не существует. Несмотря на это, он отказался покидать Среднеуральский монастырь и продолжал совершать там церковные обряды.

Сергий признал, что у него была судимость, и в одном из своих видео рассказал, как 36 лет назад убил человека, а после его возвели в сан настоятеля монастыря.

Как сообщалось ранее, схиигумен Сергий – бывший духовник депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, а также ряда других известных людей: участника команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова, хоккеиста Павла Дацюка и некоторых политиков и бизнесменов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В масках и с ковриком: мусульманам Крыма разрешили вернуться в мечети. Крымский муфтият снял ограничения на проведение массовых религиозных мероприятий в мечетях полуострова.

В Евпатории появится первая кладбищенская часовня. Долгожданная часовня появится на евпаторийском городском гражданском кладбище, расположенном по Мирновскому шоссе.

Троица в Севастополе: верующие массово пошли в храмы без масок и перчаток. В Севастополе 7 июня в праздник Троицы верующие массово пошли в храмы.

Бывший духовник Поклонской запрещен в служении после проклятий в адрес чиновников. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) запретил в служении схиигумена Сергия (Романова), который во время проповеди 25 апреля проклял представителей церковных и светских властей, принимавших решение о закрытии храмов во время эпидемии коронавирусной инфекции.