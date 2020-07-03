Дело экс-чиновника из Джанкойского района направлено в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд и информатизации администрации Джанкойского района.

Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, за счет субвенции, выделенной из бюджета Республики Крым администрации Джанкойского района, была приобретена квартира общей площадью 29,7 кв. метров для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке городского типа Вольное за сумму чуть выше 1,2 млн рублей. Однако, согласно заключениям эксперта, рыночная стоимость этой однокомнатной квартиры составляет почти 460 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В СК отметили, что умышленные действия действующего на тот момент начальника отдела, выразившиеся в нарушениях порядка определения цены контракта, повлекли причинение бюджету Республики Крым ущерба на сумму более 770 тысяч рублей. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется по части 1 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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