Происшествия
Брат на брата: в Крыму мужчина разбил чужое авто керамическими плитами
В Симферополе из-за конфликта мужчина разбил машину своего брата, бросив на нее керамические плиты, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В местный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего симферопольца. Он пожаловался, что родной брат разбил его машину, стоящую возле дома. По словам потерпевшего, сумма ущерба составила более 72 тыс. рублей.
Полицейские задержали 43-летнего ранее неоднократно судимого брата пострадавшего, который к тому же регулярно употреблял наркотики.
Выяснилось, что долгое время мужчины враждовали из-за жилищных проблем.
Во время одного из конфликтов старший брат не выдержал, схватил несколько керамических плит, прицелился и бросил их в машину своего родственника.
В данный момент в отношении несдержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Симферополе на почве бытового конфликта 47-летний мужчина сильно избил своего брата.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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