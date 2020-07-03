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Происшествия

Брат на брата: в Крыму мужчина разбил чужое авто керамическими плитами

10:07 пятница, 3 июля 2020

В Симферополе из-за конфликта мужчина разбил машину своего брата, бросив на нее керамические плиты, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В местный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего симферопольца. Он пожаловался, что родной брат разбил его машину, стоящую возле дома. По словам потерпевшего, сумма ущерба составила более 72 тыс. рублей.

Полицейские задержали 43-летнего ранее неоднократно судимого брата пострадавшего, который к тому же регулярно употреблял наркотики.

Выяснилось, что долгое время мужчины враждовали из-за жилищных проблем.

Во время одного из конфликтов старший брат не выдержал, схватил несколько керамических плит, прицелился и бросил их в машину своего родственника.

В данный момент в отношении несдержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Симферополе на почве бытового конфликта 47-летний мужчина сильно избил своего брата.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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