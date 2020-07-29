Власть
Жукова останется работать в правительстве Крыма
Вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова, об отставке которой с должности стало известно накануне, останется работать в правительстве республики.
Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сейчас Юлия Михайловна (Жукова) в отпуске. После выхода из отпуска она останется работать в команде, будет определено направление, которым она будет заниматься», – написал Аксенов.
Жукова работает в должности вице-премьера с мая прошлого года. До этого она работала начальником Инспекции по жилищному надзору Крыма.
«Напомню, что Юлия Михайловна пришла в правительство по моему приглашению и поддержала нас, возглавив очень сложный участок работы в непростое время. Изначально мы договаривались, что это временная мера», – пояснил Аксенов.
Ранее источник сообщил об отставке Жуковой с должности вице-премьера. В правительстве она курировала сферы транспорта и ЖКХ. За транспорт теперь будет отвечать вице-премьер Евгений Кабанов, а за ЖКХ – премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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