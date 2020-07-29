За кресло губернатора Севастополя поборются шесть кандидатов: список

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В Севастополе завершили регистрацию кандидатов в губернаторы города. Из восьми желавших принять участие в предвыборной гонке зарегистрированы шесть человек.

Последними официальный статус кандидатов в губернаторы получили Анастасия Романенко («Демократическая партия России») и Ярослав Яковенко («Партия прогресса»).

Также в среду, 29 июля, Севастопольская городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату от КПРФ Роману Кияшко. Он предоставил подписи депутатов, поддержавших его кандидатуру, из шести, а не восьми муниципальных советов, как полагается по правилам. Сам Кияшко считает это решение несправедливым, поскольку советы двух из десяти муниципальных образований были распущены этим летом.

«В Севастополе к выборам не допущено ни одного севастопольца. Распущено два крупнейших муниципалитета, в которых живут 60% населения, с одной лишь целью – не дать пройти муниципальный фильтр кандидату-коммунисту, коренному жителю города», – написал он на своей странице в Facebook.

Также не зарегистрирован в качестве кандидата на выборы бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, политик и юрист Иван Соловьев, выдвинутый на выборы от партии «Народ против коррупции». Необходимые документы для регистрации от него не были предоставлены в Севизбирком.

Таким образом, 13 сентября севастопольцы будут выбирать губернатора из шести кандидатов. Список выглядит так: Михаил Развожаев («Единая Россия»), Александр Романович («Справедливая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлев (ЛДПР), Анастасия Романенко («Демократическая партия России») и Ярослав Яковенко («Партия прогресса»).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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