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Происшествия

Ялтинские полицейские задержали квартирного вора-рецидивиста

10:08 среда, 29 июля 2020
Ялта

Ялтинские полицейские задержали ранее судимого гражданина, обворовавшего отдыхающую.

Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

«36-летняя приезжая гражданка обратилась в полицию с заявлением о том, что из дома, в котором она проживала, похитили сумку с денежными средствами в сумме свыше 30 тыс рублей», – рассказали правоохранители.

Они также отметили, что на место происшествия выехал наряд полиции, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. «Подозреваемым оказался 38-летний гражданин без определенного места жительства, ранее судимый за кражи и мошенничество», – уточнили полицейские.

По их словам, задержанный дал признательные показания и рассказал, что в ночное время, пройдя через незапертую дверь на веранду, он проник внутрь жилища и похитил оттуда чужое имущество, а затем скрылся. Похищенные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.

Полиция возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до шести лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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